2020-07-08T16:14:43+03:00
Общество

В Ноябрьске активизировались гадюки

Жителей предупреждают об осторожности
Вера Зенина
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При встрече с гадюкой главное - не паниковатьПри встрече с гадюкой главное - не паниковатьФото: pixabay.com
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В Ноябрьске активизировались гадюки. Змеи вышли из спячки благодаря тёплой погоде, во время жары они выползают наружу и греются.

На сегодняшний день пострадавших в городе не зарегистрировано, но, согласно статистике, ежегодно за сезон гадюки кусают до трёх человек. Поэтому специалисты скорой медицинской помощи призывают жителей быть внимательнее.

Встретить пресмыкающихся можно не только в лесу, но и в черте города. Если змея на вас напала, главное – не паниковать, пить больше воды и как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

Если оказание помощи в ближайшее время невозможно, то необходимо зафиксировать конечность с местом укуса и обработать его антисептиком, при этом попытаться выдавить яд насколько это возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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