8 Июль 2020 2020-07-08T16:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске активизировались гадюки. Змеи вышли из спячки благодаря тёплой погоде, во время жары они выползают наружу и греются.

На сегодняшний день пострадавших в городе не зарегистрировано, но, согласно статистике, ежегодно за сезон гадюки кусают до трёх человек. Поэтому специалисты скорой медицинской помощи призывают жителей быть внимательнее.

Встретить пресмыкающихся можно не только в лесу, но и в черте города. Если змея на вас напала, главное – не паниковать, пить больше воды и как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

Если оказание помощи в ближайшее время невозможно, то необходимо зафиксировать конечность с местом укуса и обработать его антисептиком, при этом попытаться выдавить яд насколько это возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU