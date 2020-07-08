В Новом Уренгое проверяют готовность школ к 1 сентября

8 Июль 2020 2020-07-08T14:55:34+03:00

В этом году проверка началась немного раньше Фото: www.89.mchs.ru

Все нарушения будут устранены до начала учебного года

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В Новом Уренгое началась проверка школ к 1 сентября на предмет пожарной безопасности. Занимается этим инспекторский состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Ежедневно сотрудники выезжает на объекты для их проверки.

Их главная обязанность - выявить слабые места, которые могут привести к пожару или его быстрому развитию. Помимо этого, необходимо убедиться в исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при эвакуации.

Особое внимание уделяется работе с персоналом. Сотрудники ведомства проверяют, насколько они грамоты в вопросах пожарной безопасности и каковы будут их действия в экстремальной ситуации.

Если на объекты будут обнаружены нарушения, то они передадутся в Департамент образования Администрации города для дальнейшего устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU