В Ноябрьске демонтируют нелегальные постройки

8 Июль 2020 2020-07-08T14:27:03+03:00

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С улиц Ноябрьска активно исчезают ларьки, гаражи и киоски, установленные с нарушением правил. Сейчас в городе демонтированы 34 нелегальные постройки, до конца года их количество должно возрасти вдвое.

Как правило, они находятся в полуразрушенном состоянии, представляют опасность и портят внешний вид города.

Например, ларёк на улице Изыскателей стоял заброшенный более двух лет, а найти хозяина так и не удалось. Аналогичный объект есть на улице Холмогорской, его демонтируют в ближайшее время. Как и в прошлом случае, найти владельца не удалось. Оперативно уберут и мачту связи – она тоже небезопасна для окружающих.

-Собственникам всегда дается возможность убрать строение самостоятельно. Если владелец объявляется после демонтажа – то, оплатив стоимость транспортировки, он может получить свой объект назад, - сообщили в пресс-службе Департамента имущественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU