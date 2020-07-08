В детском саду Салехарда прошёл урок безопасности

8 Июль 2020 2020-07-08T13:04:57+03:00

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В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции устроили познавательный урок по правилам дорожной безопасности. Его слушателями стали ребята из детского сада.

Малышам рассказали об участниках дорожного движения, о правилах поведения на дороге и напомнили, что кататься на велосипедах, самокатах и роликах можно только в специально отведенных для этого местах.

Малыши, в свою очередь, тоже порадовали инспекторов, поделившись своими знаниями о дорожной безопасности. Отвечая на вопросы, ребята показали, что уже хорошо знакомы с сигналами светофора, дорожными знаками и разметкой, изобразив их мелками на асфальте.

Также сотрудники Госавтоинспекция призывают родителей стать примером для своих детей, регулярно беседовать с ними о правилах дорожного движения и возможной опасности, подстерегающей на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU