2020-07-08T12:40:46+03:00
Происшествия

В ЯНАО Камаз столкнулся с микроавтобусом

Есть погибшие
Вера Зенина
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Все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасностиВсе пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности
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Авария произошла на 282 километре трассы «НоябрьскМуравленко», вечером, 7 июня. В автобусе находились 7 человек и водитель.

-Причина аварии ещё устанавливается, но по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. От удара оба транспортных средства съехали в кювет, а автобус перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Несмотря на то, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, травм избежать не удалось. Шестерым было назначено амбулаторное лечение, а один пассажир, к сожалению, погиб.

А вот водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами, а позже ему провели травматическую ампутацию руки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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