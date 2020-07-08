В ЯНАО Камаз столкнулся с микроавтобусом

8 Июль 2020 2020-07-08T12:40:46+03:00

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Авария произошла на 282 километре трассы «Ноябрьск — Муравленко», вечером, 7 июня. В автобусе находились 7 человек и водитель.

-Причина аварии ещё устанавливается, но по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. От удара оба транспортных средства съехали в кювет, а автобус перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Несмотря на то, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, травм избежать не удалось. Шестерым было назначено амбулаторное лечение, а один пассажир, к сожалению, погиб.

А вот водитель был госпитализирован в больницу с различными травмами, а позже ему провели травматическую ампутацию руки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU