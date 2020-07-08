На Ямале появилась новая выплата для супругов

8 Июль 2020 2020-07-08T11:49:00+03:00

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о новой выплате. Она коснётся только тех семей, где супруги отметили юбилей – 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни. Сумма будет соответствовать количеству лет, прожитых в браке.

Приурочить выплату решили ко Дню семьи, любви и верности, который сегодня отмечают в России.

Заявление на выплату можно подавать уже с сегодняшнего дня в департамент социальной защиты населения ЯНАО, но есть некоторые условия. Один из супругов должен постоянно проживать в округе и иметь 15-летнии стаж работы на Ямале.

Стоит отметить, что сейчас в регионе проживает 40 семей, имеющих право на выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU