Главу «Речтранс-Ямал» осудили за перевозку опасного груза без лицензии
В Салехарде городской суд вынес обвинительный приговор генеральному директору «Речтранс-Ямал» Персиянцеву Евгению Геннадьевичу.
Он оказался виновен по ч. 1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).
В 2019 году подсудимый организовал перевозку 8 тысяч тонн каменного угля из Лабытнанги в посёлок Мужи, а затем в село Горки на территории Объ-Иртышского бассейна. Для этого дела он арендовал суда и баржи.
Как выяснил суд, у мужчины не было лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом и ему лишь оставалось признать вину.
Теперь обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU