Главу «Речтранс-Ямал» осудили за перевозку опасного груза без лицензии

8 Июль 2020 2020-07-08T10:53:35+03:00

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В Салехарде городской суд вынес обвинительный приговор генеральному директору «Речтранс-Ямал» Персиянцеву Евгению Геннадьевичу.

Он оказался виновен по ч. 1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

В 2019 году подсудимый организовал перевозку 8 тысяч тонн каменного угля из Лабытнанги в посёлок Мужи, а затем в село Горки на территории Объ-Иртышского бассейна. Для этого дела он арендовал суда и баржи.

Как выяснил суд, у мужчины не было лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом и ему лишь оставалось признать вину.

Теперь обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU