У главы Губкинского Андрея Гаранина выявили коронавирус

8 Июль 2020 2020-07-08T12:16:49+03:00

Сейчас он проходит лечение в Ноябрьске

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-Друзья, нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус, - написал глава региона в своём профиле в Инстаграм.

Далее он сообщает, что инфекция дала осложнения - в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск. Сейчас в больнице проходят лечение 52 жителя Губкинского, у которых ранее выявили COVID-19.

-Каждый день получаю от вас много добрых пожеланий. Благодаря вашей поддержке и профессионализму ямальских врачей иду на поправку, чувствую себя лучше. Продолжаю работать дистанционно, - сообщил Андрей Гаранин.

Так же он отметил, что ситуация с местами в городе сложная. На прошлой неделе были организованы 30 дополнительных коек для больных коронавирусом, но они уже заполнены. Поэтому в ближайшее время будет открыто еще 60 дополнительных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU