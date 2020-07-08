Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание правительства

8 Июль 2020 2020-07-08T12:17:36+03:00

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В Салехарде прошло заседание правительства автономного округа, возглавляемое Дмитрием Артюховым.

В первую очередь губернатор решил обсудить антикризисные меры на рынке труда, направленные на сохранение занятости, и новые меры поддержки предпринимателей, которые до сих пор не могут работать в полную силу.

Ещё одна тема - ход строительного сезона и подведение итогов отопительного сезона текущего года, а также подготовку к следующему.

Заместитель губернатора Сергей Карасёв доложил, что во всех районах уже приступили к подготовке нового отопительного периода, а в ходе прошлого – серьёзных аварий не было зафиксировано.

-Планируется заменить более 120 километров ветхих сетей, это свыше 5 процентов общего объема. Продолжается строительство объектов генерации, идёт поставка топлива в отдаленные посёлки, - рассказал Сергей Карасёв.

Ольга Акинина директор департамента занятости населения, представила доклад о ситуации на рынке труда.

Численность безработных в округе выросла почти втрое и составила почти 6 тысяч человек. Однако этот показатель остаётся самым низким среди субъектов Уральского федерального округа и среди всех арктических регионов.

-При этом в округе на данный момент существует около 11500 вакансий, треть из них - в строительстве. Также более 2000 человек были трудоустроены в округе с начала года, половина из них - с 1 апреля. Почти 700 человек прошли переобучение. Дефицит желаемых соискателями вакансий наблюдается в сфере юриспруденции, бухгалтерии, экономики и документоведения, - пояснила Ольга Акинина.

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии рассказал заместитель губернатора Александр Калинин. Сейчас в регионе действуют три пакета мер по пяти направлениям: максимальное снижение налоговых ставок, льготы на имущество, меры прямой финансовой поддержки, а также социальные и административные меры. Они коснутся почти 2000 субъектов малого и среднего бизнеса, на которые всё ещё действуют ограничительные меры. Речь идёт об общепите, туризме, фитнес-клубах и учреждениях дополнительного образования.

Доклад о том, как идёт летний строительный сезон, представил директор департамента строительства и жилищной политики автономного округа Юрий Теряев.

На данный момент на Ямале 150 действующих объектов строительства, на которых трудится почти 5000 человек. Более половины рабочих привлекаются из других регионов, а очередная перевахтовка прошла в конце мая-начале июня.

-Всего в регионе в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 50 новых объектов, из них четыре школы, шесть объектов спорта. Приобретаются мобильные объекты для врачебных амбулаторий в посёлках, ветеринарных пунктов. В стадии строительства находится 185 жилых домов, - рассказал глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU