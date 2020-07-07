2020-07-07T15:34:52+03:00
Происшествия

Ямальские спасатели нашли тело мужчины спустя месяц поисков

Тело погибшего сегодня на вертолете доставят в Яр-Сале
Ирина Ромашкина
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Фото: yamalspas.yanao.ruФото: yamalspas.yanao.ru
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Жителя Яр-Сале родственники не могут найти с 1 июня. Все это время его ищут спасатели.

Мужчина на снегоходе отправился на рыбалку на реку Хаданто-Сё и утонул. Поиски спасателей тогда не увенчались успехом. Спустя время родственники настояли на поиске пропавшего.

Спасатели собрали группу из шести человек, вместе со спецтехникой на вертолете вылетели на место происшествия. При осмотре берега они обнаружили тело ярсалинца. Тело погибшего сегодня, 7 июля, на вертолете доставят в Яр-Сале.

По сводке «Ямалспаса» на Ямале еще один человек числится пропавшим без вести. Житель Тазовского района выпал из катера в воду.

В Приуральском районе похожий случай завершился благополучно. Там у мужчины сломался квадроцикл в 30 км от поселка Лаборовая. Пострадавшего нашли и эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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