Погода на Ямале 8 июля: до +30 градусов
На Ямале сегодня ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +13… +18 градусов, днем +23… +30 градусов.
В Салехарде сегодня +27 градусов, малооблачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.
В Лабытнанги +27 градусов, ясно, ветер умеренный, западный 7 м/с.
В Новом Уренгое до +24 градусов, ясно, ветер свежий, северо-западный 8 м/с.
В Губкинском до +23 градусов, малооблачно, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.
В Ноябрьске до +25 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.
В Муравленко до +26 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.
В Надыме до +28 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.
В Тарко-Сале до +25 градусов, облачно, возможен кратковременный дождь, ветер легкий, западный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU