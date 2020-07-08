2020-07-08T05:28:52+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 июля: до +30 градусов

В регионе местами возможен дождь
Ирина Ромашкина
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Фото из группы "ЧП Ямал" "ВКонтакте"Фото из группы "ЧП Ямал" "ВКонтакте"
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На Ямале сегодня ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +13… +18 градусов, днем +23… +30 градусов.

В Салехарде сегодня +27 градусов, малооблачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

В Лабытнанги +27 градусов, ясно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

В Новом Уренгое до +24 градусов, ясно, ветер свежий, северо-западный 8 м/с.

В Губкинском до +23 градусов, малооблачно, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске до +25 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.

В Муравленко до +26 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.

В Надыме до +28 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале до +25 градусов, облачно, возможен кратковременный дождь, ветер легкий, западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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