2020-07-07T14:32:17+03:00
Общество

На Ямале осудили мужчину за оскорбление полицейских

Пьяный муравленковец оскорбил патруль полиции
Ирина Ромашкина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Инцидент произошел в январе 2020 года. 46-летнего жителя Муравленко задержал наряд патрульно-постовой службы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили на медицинское освидетельствование в приемное отделение, где правонарушитель дал волю языку.

– Находясь в приемном отделении, правонарушитель, действуя умышленно, осознавая, что перед ним находятся представители власти, испытывая к потерпевшим неприязнь за осуществление полицейскими должностных обязанностей, публично, в присутствии посторонних лиц, высказал в их адрес слова оскорбления, чем унизил честь и достоинство представителей власти, – сообщает пресс-служба полиции Ямала.

По факту произошедшего на мужчину завели дело по ст. 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ, в совершении этого правонарушения муравленковец признал себя виновным. В июне 2020 ода мировой судья назначил наказание – три месяца исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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