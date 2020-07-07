«Мишка стал свирепым»: новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» представил новый логотип
Красные глаза и рычащая пасть свирепого зверя будут пугать спортивного противника волейбольного клуба «Факел». Такой логотип подготовили для сувенирной продукции.
– Представляем вашему вниманию новый альтернативный логотип «ФАКЕЛА». Белый мишка Умка повзрослел и стал свирепым хищником, – опубликовал в своей группе «ВКонтакте» клуб. – Эта эмблема будет использоваться в фирменном стиле клуба и в сувенирной продукции. Главный логотип «Факела» остаётся без изменений.
Болельщики оставляют комментарии. Есть и те, кто высказался против такого хищного вида любимого символа клуба.
– Не делайте ему красные глаза! Мишка повзрослел, но это не значит, что он стал страшным и свирепым! Он среди людей, которые любят и поддерживают свою команду! У него должна быть роль защитника! – написала одна из болельщиц.
Большинству проголосовавших в опросе новый логотип все же понравился, в опросе свой голос «за» отдали уже 49%.
Дополним, скоро команду ждут сборы, а затем «Факел» приступит к подготовке к Чемпионату России. За два дня до сборов все игроки сдадут тесты на коронавирус по просьбе доктора команды.
ИСТОЧНИК KP.RU