В Салехарде иномарка врезалась в столб

7 Июль 2020 2020-07-07T13:43:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в 23:40. Водитель автомобиля Toyota двигался по улице Мира в микрорайоне Советский. На скорости машина врезалась в опору освещения.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Пострадавших в аварии нет, повреждения получила только машина и дорожные указатели. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Салехарда.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU