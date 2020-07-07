2020-07-07T13:43:49+03:00
Происшествия

В Салехарде иномарка врезалась в столб

Toyota «обняла» столб» [фото]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в 23:40. Водитель автомобиля Toyota двигался по улице Мира в микрорайоне Советский. На скорости машина врезалась в опору освещения.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Пострадавших в аварии нет, повреждения получила только машина и дорожные указатели. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Салехарда.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские спасатели нашли тело мужчины спустя месяц поисков
Ямальские спасатели нашли тело мужчины спустя месяц поисков
На Ямале осудили мужчину за оскорбление полицейских
«Мишка стал свирепым»: новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» представил новый логотип
В Салехарде иномарка врезалась в столб
В Ноябрьске после дезинфекции открылся перинатальный центр
Псевдо-консультант банка украл у ноябрянки 1,4 миллиона рублей
Вблизи Салехарда провели рейд по водоемам
Как защититься от жары? Советы экспертов
В Новом Уренгое задержаны игиловцы
В июле ямальские медики получат 11 миллионов рублей
В больнице Муравленко не принимают пациентов
В Тарко-Сале ищут горожан, вырубивших деревья
Погода на Ямале 7 июля: пришла жара
Ямальская спортсменка стала мастером спорта по пауэрлифтингу
«Учись, студент!»: ямальцы вышли на стройки
В Тазовском начала работу COVID-лаборатория
На Ямале обвиняют в коррупции администрацию Шурышкарского района
Победителей викторины «Северяне» объявили на Ямале