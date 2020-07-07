В Салехарде иномарка врезалась в столб
Toyota «обняла» столб» [фото]
Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в 23:40. Водитель автомобиля Toyota двигался по улице Мира в микрорайоне Советский. На скорости машина врезалась в опору освещения.
Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"
На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Пострадавших в аварии нет, повреждения получила только машина и дорожные указатели. Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Салехарда.
Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU