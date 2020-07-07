Псевдо-консультант банка украл у ноябрянки 1,4 миллиона рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T12:23:41+03:00

За неделю ямальцев обокрали почти на 2,5 миллиона рублей

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Сотрудник банка позвонил жительнице Ноябрьска и сообщил, что с ее счета неизвестный пытается перевести деньги. Чтобы этого избежать, клиентке нужно срочно перевести деньги на другой счет.

Несмотря на то, что пострадавшая уже читала о таких историях в СМИ, она поддалась панике, уговорам мошенника и перевела 1,4 миллиона рублей. Конечно, далее псевдо-спаситель как в воду канул. По факту произошедшего следователи ОМВД Ноябрьска возбудили уголовное дело по ч. 4ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

– Призываем граждан быть бдительными и внимательными, не дайте преступникам себя обмануть! – просят силовики.

Дополним, с 29 июня по 5 июля на Ямале зарегистрировано 24 киберпреступления, ущерб от которых составил более 2,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU