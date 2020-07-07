2020-07-07T11:23:49+03:00
Общество

Как защититься от жары? Советы экспертов

Роспотребнадзор Ямала дал рекомендации северянам, как спастись от жары
Ирина Ромашкина
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Как защититься от жары? Советы экспертов. Фото: pixabay.comКак защититься от жары? Советы экспертов. Фото: pixabay.com
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На Ямале установилась летняя погода, в некоторых районах температура воздуха прогрелась до +30 градусов. Июльская жара может стать причиной плохого самочувствия, ведь если не соблюдать меры безопасности. Роспотребнадзор Ямала дал рекомендации.

По мнению экспертов, прежде всего необходимо снизить физические нагрузки, а также по возможности оставаться на улице. Если же вам приходится находиться в помещении, нужно проветривать его – открыть форточки, окна, включить вентиляторы или кондиционеры.

Выходить на улицу лучше всего в одежде из натуральных тканей, причем в светлых тонах. Не забудьте закрыть голову шляпой, панамой, платком или зонтом.

В еду лучше употреблять низкокалорийную пищу: потребление мяса свести к минимуму, его лучше заменить рыбой или морепродуктами. В самый пик жары в еде вовсе можно ограничиться, предпочтительно перенести прием пищи на утро и вечер. Увеличьте количество свежих фруктов и овощей в рационе.

Обязательно много пить: чай, минеральную воду, компоты. Но стоит избегать газировки и другие напитки, содержащие много сахара. Лучше исключить алкоголь. В сутки нужно выпивать не менее 1,5 литров воды. В течение дня рекомендуется принимать прохладный душ.

– Поездки в общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания, – рекомендовали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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