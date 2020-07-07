В Новом Уренгое задержаны игиловцы

7 Июль 2020 2020-07-07T10:28:07+03:00

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В Новом Уренгое в конце июня задержаны два блогера, которые размещали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы. Как выяснилось, молодые люди занимались пропагандой ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация).

Новоуренгойских приверженцев организации «Исламское государство» выявили сотрудники ФСБ и прокуратура газовой столицы. Против них возбуждено уголовное дело. Одного из блогеров арестовали на 13 суток, второй оштрафован на 2 000 рублей.

Это не первый случай, когда силовики задерживают на Ямале экстремистов. Напомним, два года назад в Ноябрьске было задержано 20 человек, у которых изъяли литературу радикального тока, а также электронные носители информации.

ИСТОЧНИК KP.RU