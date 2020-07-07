В Новом Уренгое задержаны игиловцы
В Новом Уренгое в конце июня задержаны два блогера, которые размещали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы. Как выяснилось, молодые люди занимались пропагандой ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация).
Новоуренгойских приверженцев организации «Исламское государство» выявили сотрудники ФСБ и прокуратура газовой столицы. Против них возбуждено уголовное дело. Одного из блогеров арестовали на 13 суток, второй оштрафован на 2 000 рублей.
Это не первый случай, когда силовики задерживают на Ямале экстремистов. Напомним, два года назад в Ноябрьске было задержано 20 человек, у которых изъяли литературу радикального тока, а также электронные носители информации.
ИСТОЧНИК KP.RU