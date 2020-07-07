В Тарко-Сале ищут горожан, вырубивших деревья

7 Июль 2020 2020-07-07T06:40:38+03:00

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В Тарко-Сале неизвестные без разрешения вырубили молодые деревья вблизи дома по адресу ул. 50 лет Ямалу, 12. Это произошло ориентировочно с 27 по 30 июня. На сайте администрации районного центра опубликовали информацию о поиске «дровосеков».

– Очевидцев происшествия просят сообщить имеющуюся информацию в отдел охраны окружающей среды управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района по телефону 8 (34997) 2-41-33, – обратилось ведомство к таркосалинцам.

Специалисты напоминают, что за незаконную вырубку деревьев или причинение им вреда предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU