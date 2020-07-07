2020-07-07T05:32:56+03:00
Общество

Погода на Ямале 7 июля: пришла жара

В регионе поднимется жара до +30 градусов
Ирина Ромашкина
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Фото из группы "Ямало-Ненецкий автономный округ" "ВКонтакте"Фото из группы "Ямало-Ненецкий автономный округ" "ВКонтакте"
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На Ямале сегодня местами будет жарко. В регионе обещают переменную облачность, местами дождь. Ветер западный до 8-13 метров в секунду. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12 градусов, днем +25… +30 градусов.

В Салехарде сегодня +27 градусов, ясно и слабый дождь, ветер умеренный, западный 7 м/с.

В Лабытнанги +27 градусов. Частично облачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

В Новом Уренгое до +24 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-западный 7 м/с.

В Губкинском до +24 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске до +25 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.

В Муравленко до +25 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 4-5 м/с.

В Надыме до +28 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4-5 м/с.

В Тарко-Сале до +25 градусов, ясно, ветер легкий, северо-западный 1-2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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