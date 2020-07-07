Погода на Ямале 7 июля: пришла жара
На Ямале сегодня местами будет жарко. В регионе обещают переменную облачность, местами дождь. Ветер западный до 8-13 метров в секунду. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12 градусов, днем +25… +30 градусов.
В Салехарде сегодня +27 градусов, ясно и слабый дождь, ветер умеренный, западный 7 м/с.
В Лабытнанги +27 градусов. Частично облачно, ветер умеренный, западный 7 м/с.
В Новом Уренгое до +24 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-западный 7 м/с.
В Губкинском до +24 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.
В Ноябрьске до +25 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 5 м/с.
В Муравленко до +25 градусов, ясно, ветер слабый, северо-западный 4-5 м/с.
В Надыме до +28 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 4-5 м/с.
В Тарко-Сале до +25 градусов, ясно, ветер легкий, северо-западный 1-2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU