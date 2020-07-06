2020-07-06T17:54:59+03:00
Спорт

Ямальская спортсменка стала мастером спорта по пауэрлифтингу

Девушка готовится к Чемпионату России
Ирина Ромашкина
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В пауэрлифтинге девушка всего три года. Фото: salekhard.orgВ пауэрлифтинге девушка всего три года. Фото: salekhard.org
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Салехардская спортсменка Мария Витязева стала мастером спорта по пауэрлифтингу, соответствующий приказ пришел от Министерства спорта России.

По словам Марии, она долго стремилась к званию. В пауэрлифтинге девушка всего три года, занимается в спортивной школе «Старт», тренер – Елена Хосроева.

– Я очень рада, я к этому давно шла и хотела получить это звание. До того, как уйти в этот вид спорта, занималась 20 лет лыжами. Как-то раз увидела соревнования по пауэрлифтингу, и мне очень понравилось, решила попробовать свои силы в этой стезе и не жалею, – рассказала она.

Теперь же, после его присвоения, она готовится к покорению новых спортивных вершин – в сентябре девушка едет на Чемпионат России по жиму лёжа. В прошлом году в этих соревнованиях она заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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