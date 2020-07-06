2020-07-06T17:31:28+03:00
Есть работа!

«Учись, студент!»: ямальцы вышли на стройки

Студотряды ЯНАО по-особенному открыли целину-2020
Ирина Ромашкина
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Целина – это сложное испытание для каждого бойца. Фото: dmpt.yanao.ruЦелина – это сложное испытание для каждого бойца. Фото: dmpt.yanao.ru
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У студенческих стройотрядов началось трудовое лето. На строительных объектах Ямала трудятся 77 бойцов пяти строительных отрядов.

На отчетно-выборной конференции бойцы избрали новый руководящий состав штаба. Там же активистам презентовали стратегию развития студенческих отрядов ЯНАО на ближайшие три года, а также новый логотип и брендбук ЯмРО.

Целина-2020 для ребят стала особенной. В результате агитационной кампании, которая собрала более 600 человек, в Уральском региональном колледже Нового Уренгоя открылся первый штаб студотрядов. А еще появились новые отряды, в которых могут трудиться бойцы – два педагогических, строительный и сервисный. Кроме того, в регионе прошла первая Школа педагогических отрядов.

– Целина – это сложное испытание для каждого бойца, она требует отдавать всего себя, выполнять работу на все 100%, но, несмотря на это, целина самое лучшее и удивительное время, после которого, остается много душевных воспоминаний. В целях обеспечения безопасности здоровья все студенты, помимо прохождения медицинской комиссии, сдали анализы на Covid-19. Здоровье наших ребят превыше всего, – рассказала командир Ямальского регионального отделения МООО «РСО» Евгения Сивкова.

Кроме того, на Ямал прибыли студенты из других регионов. В Новом Уренгое уже начала свою работу межрегиональная студенческая стройка «Северное сияние». Из 70 отрядов, подавших заявки на участие в проекте, прошли 25 – среди них строительные отряды из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Кирова, Нижнего Новгорода, Омска, Барнаула, Ульяновска и других городов РФ, а также ССО «Север» из Ямальского регионального отделения.

Стройотряды «Хаерако» и «Лимбя» прибыли в село Яр-Сале Ямальского района, они строят школу. А стройотряды «Корона» и «Орёл» будут трудиться на объектах ООО «Уренгойдорстрой», они займутся благоустройством и озеленением города, укладкой асфальта и установкой бордюр.

– Это моя первая целина, но уже успел влюбиться в РСО! Мой отряд – это моя семья, отдельная частичка жизни, вместе мы можем горы свернуть. Вроде бы только начал работать, а у меня уже миллион положительных эмоций! В следующем году обязательно поеду! – сказал студент Ахмед Казанлиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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