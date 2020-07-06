В Тазовском начала работу COVID-лаборатория

6 Июль 2020 2020-07-06T17:08:45+03:00

В первый день работы лаборатории все результаты анализов на коронавирус были отрицательными. Скриншот видео с официальной группы Тазовскиого района "ВКонтакте"

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Лаборанты Тазовской центральной районной больницы начали работу на новом оборудовании – в госпиталь поступила машина полимеразной цепной реакции.

Тазовская больница стала первой районной больницей Ямала, получившей экспресс-лабораторию для исследования заборов биоматериалов на коронавирус. 2 июля медики провели первые тесты для 27 ямальцев – все они были отрицательными. На следующий день в лаборатории выявили два положительных результата.

По словам главного врача ЦРБ Эльдара Фараджева, в Тазовском ежедневно нужно проводить 50-60 исследований.

– Данная машина и условия позволяют нам провести порядка 26-28 тестов, поэтому мы уже создаем очередь. Исследования будут по-прежнему отправляться в новоуренгойскую ЦГБ, поэтому я думаю, что справимся. Думаю, в недалеком будущем будет еще одна машина полимеразной цепной реакции, которая будет установлена в этих же квадратах, что позволит в два раза увеличить объем.

Один цикл занимает 2-2,5 часа. Специалисты уверены, когда лаборанты «набьют руку», исследования будут проводиться гораздо быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU