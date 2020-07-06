2020-07-06T16:54:02+03:00
Экономика

На Ямале обвиняют в коррупции администрацию Шурышкарского района

Прокуратура проводила проверку вместе с аппаратом губернатора
Ирина Ромашкина
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Чиновники "обогатились" на 300 миллионов рублей. Фото: pixabay.comЧиновники "обогатились" на 300 миллионов рублей. Фото: pixabay.com
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Муниципальное учреждение «СпецТрансСервис» и администрация Шурышкарского района по версии следствия «обогатились» на 300 миллионов рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Предприимчивые» чиновники с 2017 по 2019 год «фактически обеспечили переток бюджетных средств» в коммерческие организации, которые «на бумаге» должны были расходовать деньги на содержание, развитие и надежное функционирование дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры.

По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что из-за этих коррупционных действий район не только не мог развиваться, но даже вести текущую финансово-хозяйственную деятельность. Это привлекло «к кризисному состоянию, неспособности рассчитываться по обязательствам и потребности в существенных затратах для его финансового оздоровления».

Прокуратура направила материалы дела в региональный Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями».

– Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа, – подчеркнуло ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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