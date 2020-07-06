Победителей викторины «Северяне» объявили на Ямале

6 Июль 2020 2020-07-06T16:20:57+03:00

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Наушники AirPods Pro, смарт-часы Apple Watch, смартфон Apple iPhone 11 Pro, ноутбук Apple MacBook и многие другие подарки в скором времени окажутся в руках победителей викторины «Северяне». Обладателями ценных призов стали 3 420 человек.

Первый этап викторины проводился на Ямале с 25 июня по 1 июля, участники заполняли бланки с вопросами, все ответившие верно попали во второй этап. В полуфинал прошли 81 555 ямальцев.

Далее в прямом эфире муниципальных телеканалов, а также в соцсетях с помощью генератора случайных чисел отобрали победителей. Как сообщили организаторы, были иинтересные совпадения. Например, почти одинаковое число бланков участвовало в розыгрыше в Лабытнанги (4776) и Губкинском (4775). В обоих городах обладателями подарков стал каждый 27 участник. В Тазовском районе каждый 26, в Красноселькупском – каждый 17 участник.

Полный список победителей опубликован на сайте visityamal.ru. Победители викторины могут забрать ценный подарок в пунктах выдачи в течение 70 дней со дня проведения второго этапа викторины.

ИСТОЧНИК KP.RU