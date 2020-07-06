2020-07-06T16:05:23+03:00
Экономика

В Салехарде муниципальное предприятие нарушило законодательство о закупках

Прокуратура оштрафовала главу казенного учреждения на 50 000 рублей
Ирина Ромашкина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Четыре муниципальных контракта на благоустройство прилегающей территории библиотеки по улице Чапаева на сумму 1 169 000 рублей достались одному предприятию благодаря МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика». Управление доверило работу подрядчику ООО «Вершина», позабыв о том, что это противоречит закону «О защите конкуренции».

Прокуратура Салехарда привлекла к административной ответственности генерального директора учреждения Алексея Нога за нарушение законодательства о контрактной системе по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (Принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного исполнителя, в случае, если определение исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона).

– В нарушение предусмотренного законодательством требования о проведении конкурентных процедур указанные контракты заключены с единственным поставщиком, что создало преимущественные условия деятельности отдельному хозяйствующему субъекту и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение договора, – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Алексею Нога назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, дополняет ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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