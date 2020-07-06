На Ямале тушат лес

6 Июль 2020 2020-07-06T14:36:44+03:00

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Лесной пожар возник в Красноселькупском районе, там горит лес на территории 40 гектаров, сообщает региональное управление МЧС России.

Природное бедствие породила гроза. С огненной стихией справляются 12 спасателей.

На Ямале 6 июля установилась июльская жара, это делает обстановку в лесах региона опасной. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится до 18 июля.

По сообщению спасателей, 7 июля прогнозируется возникновение очагов природных пожаров на территории Шурышкарского, Приуральского и Надымского районов. На Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим.

С начала 2020 года в ЯНАО зафиксировано 33 очага природных пожаров. Горели леса в Красноселькупском, Ямальском, Тазовском, Пуровском, Приуральском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU