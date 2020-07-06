На Ямале тушат лес
Лесной пожар возник в Красноселькупском районе, там горит лес на территории 40 гектаров, сообщает региональное управление МЧС России.
Природное бедствие породила гроза. С огненной стихией справляются 12 спасателей.
На Ямале 6 июля установилась июльская жара, это делает обстановку в лесах региона опасной. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится до 18 июля.
По сообщению спасателей, 7 июля прогнозируется возникновение очагов природных пожаров на территории Шурышкарского, Приуральского и Надымского районов. На Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим.
С начала 2020 года в ЯНАО зафиксировано 33 очага природных пожаров. Горели леса в Красноселькупском, Ямальском, Тазовском, Пуровском, Приуральском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU