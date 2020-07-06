2020-07-06T14:06:32+03:00
Общество

День благотворителя в Ноябрьске: горожане собирают детей в школу

Рассказываем, как принять участие в благотворительной акции
Ирина Ромашкина
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6 июля в Ноябрьске проходит День благотворителя. Фото: администрация Ноябрьска6 июля в Ноябрьске проходит День благотворителя. Фото: администрация Ноябрьска
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Ноябрян призывают помочь ребятам из малоимущих семей собрать рюкзаки к новому учебному году. 6 июля в городе проходит День благотворителя.

До 15 августа горожане могут оказать материальную помощь или же купить и передать организаторам одежду, обувь, портфели. Кроме того, благотворители могут обеспечить детей тетрадями, акварельными красками, альбомами для рисования, пластилином, цветными карандашами, ножницами, цветной бумагой, пеналами, линейками, папками для творчества и другой канцелярией.

На учете соцзащиты города сегодня состоит более тысячи детей от 6 до 12 лет из малообеспеченных семей.

– Тем, кто хочет получить такую поддержку необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения, – порекомендовала администрация Ноябрьска.

День благотворителя проводится в рамках акции «Собери ребенка в школу». Подробности об участии узнавайте по телефону: 32-41-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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