День благотворителя в Ноябрьске: горожане собирают детей в школу
Ноябрян призывают помочь ребятам из малоимущих семей собрать рюкзаки к новому учебному году. 6 июля в городе проходит День благотворителя.
До 15 августа горожане могут оказать материальную помощь или же купить и передать организаторам одежду, обувь, портфели. Кроме того, благотворители могут обеспечить детей тетрадями, акварельными красками, альбомами для рисования, пластилином, цветными карандашами, ножницами, цветной бумагой, пеналами, линейками, папками для творчества и другой канцелярией.
На учете соцзащиты города сегодня состоит более тысячи детей от 6 до 12 лет из малообеспеченных семей.
– Тем, кто хочет получить такую поддержку необходимо подать заявление в управление социальной защиты населения, – порекомендовала администрация Ноябрьска.
День благотворителя проводится в рамках акции «Собери ребенка в школу». Подробности об участии узнавайте по телефону: 32-41-06.
ИСТОЧНИК KP.RU