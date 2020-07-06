Ямальская школа-интернат устроила свалку биоотходов во дворе: выкидывали остатки туш оленей

6 Июль 2020 2020-07-06T13:37:19+03:00

На основании сообщений в соцсетях региональный Россельхознадзор начал проверку. Фото из паблика "ЗЛОЙ ЯМАЛ" "ВКонтакте

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Овгортскую школу-интернат среднего общего образования внепланово проверили сотрудники управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Поводом послужило сообщение в интернете о свалке остатков туш оленей возле интерната.

Россельхознадзор проводит проверку в мае-июне. По их данным, 3 мая 2020 года школа-интернат утилизировала биологические отходы после переработки туш северных оленей на своей территории – биомусор складывали возле контейнерных баков. После вывозки отходов склад, территория, инвентарь и оборудование не дезинфицировали. Информация об этом появилась в соцсетях 6 мая.

После этого Овгортская школа-интернат переместила отходы – перевезла на временный склад ТБО. Их сожгли в земляной траншее.

Однако ни территорию учебного учреждения, ни инвентарь и оборудование руководство так и не продезинфицировало. Эти нарушения стали основой дела об административном правонарушении по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ в отношении руководителя Овгортской школы-интерната. Ему грозит штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU