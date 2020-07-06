Ямальцам бесплатно выдают лекарства против ОРВИ

6 Июль 2020 2020-07-06T11:12:31+03:00

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Для ямальцев закупили 25 тысяч наборов лекарственных препаратов от ОРВИ. Первую партию уже медработники уже раздали новоуренгойцам. Сегодня, 6 июля, медики продолжили работу в газовой столице.

Как пояснила заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2 ЦРБ Нового Уренгоя Елена Черкашина, лекарства выдает участковый терапевт: либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача на дом.

– Пациент получит бесплатный набор при наличии ОРВИ только по показаниям врача. Только в двух случаях возможен отказ в выдаче лекарств. Если пациент сам написал отказ от медицинского вмешательства или же, если имеются противопоказания для выписки этих препаратов, – пояснила она.

Во всех остальных муниципальных образованиях округа наборы препаратов начнут выдавать в течение следующей недели. По графику 8-9 июля лекарства будут раздавать в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале, а 10 июля – в Салехарде, Лабытнанги и Аксарке.

Есть шесть видов наборов – два для взрослых и четыре для детей. Набор выдадут только при наличии документа, удостоверяющего личность. В него может входить противовирусное, жаропонижающее, отхаркивающее средство, назальные капли, антисептическое и противомикробное, противодиарейное средство, поливитамины, минералы, антибиотик и эубиотик.

ИСТОЧНИК KP.RU