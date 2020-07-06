2020-07-06T09:42:19+03:00
Общество

Более 14 миллионов рублей утаил директор новоуренгойской фирмы от налоговой

Компания задолжала государству более 35 миллионов рублей
Ирина Ромашкина
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Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Экострой». Фото: pixabay.comВозбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Экострой». Фото: pixabay.com
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В новом Уренгое директор ООО «Экострой» подозревается в экономическом преступлении. По версии следствия предприниматель смошенничал, утаив от налоговых служб денежные средства.

Компания к марту 2020 года задолжала в казну государства более 35 миллионов рублей – эту сумму предприниматель должен был выплатить в качестве налогов и страховых взносов. Руководитель «Экостроя» уверял, что денег у предприятия нет. Однако полицейские взяли в разработку бизнесмена, и спустя время обнаружили, что он сокрыл более 14 миллионов рублей. Материалы дела переданы в региональный Следком, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

– Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Экострой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам), – поясняет ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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