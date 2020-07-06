Более 14 миллионов рублей утаил директор новоуренгойской фирмы от налоговой
В новом Уренгое директор ООО «Экострой» подозревается в экономическом преступлении. По версии следствия предприниматель смошенничал, утаив от налоговых служб денежные средства.
Компания к марту 2020 года задолжала в казну государства более 35 миллионов рублей – эту сумму предприниматель должен был выплатить в качестве налогов и страховых взносов. Руководитель «Экостроя» уверял, что денег у предприятия нет. Однако полицейские взяли в разработку бизнесмена, и спустя время обнаружили, что он сокрыл более 14 миллионов рублей. Материалы дела переданы в региональный Следком, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
– Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Экострой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам), – поясняет ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU