2020-07-06T07:51:00+03:00
Происшествия

Дешевый соболь только «в мышеловке»: таркосалинка попалась на уловку мошенников

Женщина узнала о схеме интернет-мошенников из СМИ
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Самый безопасный способ оплаты – после получения заказа! Фото из соцсетиСамый безопасный способ оплаты – после получения заказа! Фото из соцсети
Изменить размер текста:

Жертвой обмана стала 40-летняя жительница Тарко-Сале. 26 июня дама в социальной сети прочла объявление о продаже изделий из меха. Одна из шуб приглянулась северянке, она поинтересовалась у продавца о стоимости и условиях оплаты: можно ли купить такую красоту в рассрочку?

Оказалось, интернет-магазин предоставлял такую возможность: нужно внести предоплату 30 000 рублей, шуба сохранится за покупателем. Далее «по накатанной»: продавец отправил номер счета, куда выслать деньги, а женщина перевела предоплату. После этого страницу с объявлением на сайте удалили, а сам продавец – вне зоны доступа.

Таркосалинка стала искать в сети этого продавца и прочла в СМИ информацию об этой схеме обмана. 30 июня она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в отдел МВД России по Пуровскому району обратилась.

– По данному факту следственным отделом пуровской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину. Полиция обращает внимание граждан, что характерными чертами интернет-сайтов злоумышленников являются неоправданно низкая цена на товар и обязательная его предоплата. Следует помнить, что самый безопасный способ оплаты – после получения заказа, – акцентируют внимание граждан полицейские.

Напомним, Ямал лидирует во всероссийском антирейтинге электронного мошенничества. За полгода 2020-го ямальцев обманули на более чем 90 миллионов рублей. В связи с этим с сегодняшнего дня на Ямале стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». С 6 июля по 30 сентября в каждом городе и населенном пункте региона полицейские будут ходить по домам жителей, чтобы лично разъяснять им о самых распространенных видах и способах обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале тушат лес
День благотворителя в Ноябрьске: горожане собирают детей в школу
Ямальская школа-интернат устроила свалку биоотходов во дворе: выкидывали остатки туш оленей
Ямальцам бесплатно выдают лекарства против ОРВИ
Более 14 миллионов рублей утаил директор новоуренгойской фирмы от налоговой
Дешевый соболь только «в мышеловке»: таркосалинка попалась на уловку мошенников
В воскресенье на Ямале сгорели три иномарки и "Нива"
Погода на Ямале 6 июля: летние грозы и тепло
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года составило 6555 человек
Активисты навели порядок на захоронениях известных деятелей культуры ЯНАО
Погода на Ямале 5 июля: солнечная погода
Погода на Ямале 4 июля: солнечно, но местами дожди
Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину
«Хотел подарить девушке»: житель Муравленко украл корзину цветов с памятника ветеранам Великой Отечественной войны
«Без масок вход запрещен»: на Ямале усилили меры профилактики
В Новом Уренгое появится второй компьютерный томограф
Полицейские Ямала начнут поквартирный обход с понедельника
Надымское предприятие будут судить за сокрытие 84 миллионов рублей
«Печальная причальная»: набережная Салехарда потребовала ремонта