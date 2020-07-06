Дешевый соболь только «в мышеловке»: таркосалинка попалась на уловку мошенников

6 Июль 2020 2020-07-06T07:51:00+03:00

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Жертвой обмана стала 40-летняя жительница Тарко-Сале. 26 июня дама в социальной сети прочла объявление о продаже изделий из меха. Одна из шуб приглянулась северянке, она поинтересовалась у продавца о стоимости и условиях оплаты: можно ли купить такую красоту в рассрочку?

Оказалось, интернет-магазин предоставлял такую возможность: нужно внести предоплату 30 000 рублей, шуба сохранится за покупателем. Далее «по накатанной»: продавец отправил номер счета, куда выслать деньги, а женщина перевела предоплату. После этого страницу с объявлением на сайте удалили, а сам продавец – вне зоны доступа.

Таркосалинка стала искать в сети этого продавца и прочла в СМИ информацию об этой схеме обмана. 30 июня она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в отдел МВД России по Пуровскому району обратилась.

– По данному факту следственным отделом пуровской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину. Полиция обращает внимание граждан, что характерными чертами интернет-сайтов злоумышленников являются неоправданно низкая цена на товар и обязательная его предоплата. Следует помнить, что самый безопасный способ оплаты – после получения заказа, – акцентируют внимание граждан полицейские.

Напомним, Ямал лидирует во всероссийском антирейтинге электронного мошенничества. За полгода 2020-го ямальцев обманули на более чем 90 миллионов рублей. В связи с этим с сегодняшнего дня на Ямале стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». С 6 июля по 30 сентября в каждом городе и населенном пункте региона полицейские будут ходить по домам жителей, чтобы лично разъяснять им о самых распространенных видах и способах обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU