2020-07-06T06:39:54+03:00
Происшествия

В воскресенье на Ямале сгорели три иномарки и "Нива"

Неизвестно почему загорелся автомобиль в Новом Уренгое [фото]
Ирина Ромашкина
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Пожар в Новом Уренгое. Фото: МЧС ЯмалаПожар в Новом Уренгое. Фото: МЧС Ямала
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В воскресенье вечером, 5 июля, на Ямале горели три машины, причем примерно в одно и то же время. Оба пожара случились вечером.

В 18:22 в южной части Нового Уренгоя на ул. Таежная загорелся автомобиль «Volkswagen Multivan». Огонь повредил моторный отсек, переднюю часть салона, панель управления автомобиля на площади 3 кв. м. Тушить пожар выезжали восемь спасателей МЧС, задействовано две спецмашины. В 18:35 пожар ликвидировали. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Пожар в Салехарде. Фото: МЧС Ямала

Пожар в Салехарде. Фото: МЧС Ямала

В это время поступил звонок в дежурную часть Салехарда. В 18:33 на автодороге Салехард –Аэропорт столкнулись иномарки «Ford» и «Skoda». Пожар тушили пять сотрудников МЧС, задействовали одну пожарную машину.

Пожар в селе Халясавэй. Фото: МЧС Ямала

Пожар в селе Халясавэй. Фото: МЧС Ямала

Ранее на Ямале также произошли пожары. В 23:12 в селе Халясавэй на ул. Губернаторская загорелся «Chevrolet Niva», его ликвидировали за 20 минут. Огнем было повреждено 3 кв. м, причин и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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