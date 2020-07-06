2020-07-06T05:31:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 июля: летние грозы и тепло

В понедельник ямальцев ждут теплая ночь и июльская гроза
Ирина Ромашкина
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Эта неделя на Ямале начнется с теплого дня. Фото Натальи Горбуновой из городского паблика "В Салехарде"Эта неделя на Ямале начнется с теплого дня. Фото Натальи Горбуновой из городского паблика "В Салехарде"
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Эта неделя на Ямале начнется с теплого дня. В регионе обещают переменную облачность, местами возможны дожди и даже грозы. Юго-западный ветер будет переходить в юго-восточный, его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +11 градусов, местами воздух останется прогретым до +16… +21 градус. Днем ямальцев ждет летняя погода: +23… +25 градусов, но местами до +15.

В Салехарде сегодня +24 градусов. Преимущественно облачно, ветер легкий, юго-восточный 1-2 м/с.

В Лабытнанги +24 градусов. Преимущественно облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое до +22 градусов. Преимущественно облачно, ветер слабый, северо-западный 5-6 м/с.

В Губкинском до +24 градусов. Частично облачно, ветер слабый, северный 3 м/с.

В Ноябрьске днем ожидается +23 градусов. Преимущественно ясно, ветер легкий, северо-западный 2-3 м/с.

В Муравленко до +25 градусов. Преимущественно ясно, ветер легкий, северо-западный 2-3 м/с.

В Надыме также до +25 градусов. Преимущественно ясно, ветер легкий, северо-западный 2-3 м/с.

В Тарко-Сале до +25 градусов. Частично облачно, ветер тихий, северный 1-2 м/с.

Фото: МЧС Ямала

Фото: МЧС Ямала

ИСТОЧНИК KP.RU

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