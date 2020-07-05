2020-07-05T10:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года составило 6555 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 5 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года составило 6555 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года составило 6555 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года: 6555 человек, за сутки зафиксировано 187 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6736 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3871 человек.

- В стране зарегистрировано 681251 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 450750 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 134 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 10061 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 6555 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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