Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года составило 6555 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июля 2020 года: 6555 человек, за сутки зафиксировано 187 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6736 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3871 человек.
- В стране зарегистрировано 681251 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 450750 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 134 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 10061 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 6555 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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