Активисты навели порядок на захоронениях известных деятелей культуры ЯНАО

5 Июль 2020 2020-07-05T09:33:00+03:00

В планах у ассоциации значится навести порядок и на других захоронениях земляков

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Активисты ассоциации «Ямал – потомкам!» навели порядок на захоронениях известных деятелей культуры Ямала Леонида Лапцуя и Елены Сусой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Уточняется, что неравнодушные салехардцы проявили инициативу и прибрали на могилах известных земляков – писателя Леонида Лапцуя и почётного жителя округа Елены Сусой.

Общественники привезли песок и подсыпали могилы, а также убрали мусор. Известно, что всего в мероприятии приняли участие шесть членов ассоциации «Ямал – потомкам!». Мероприятие прошло с соблюдением всех меры профилактики периода пандемии.

- Мы увидели обращение в социальной сети и решили отреагировать. В августе-сентябре поставим оградки и ежегодно будем проверять состояние этих могил, - заявил вице-президент «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал-потомкам!» Эдман Неркаги.

Он также добавил, что в планах у ассоциации значится навести порядок и на других захоронениях земляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU