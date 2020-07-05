2020-07-05T07:16:02+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 июля: солнечная погода

Температура воздуха +22 ... +24 градуса
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 5 июля: солнечная погодаПогода на Ямале 5 июля: солнечная погодаФото: pixabay.com
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В воскресенье, 5 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +24 градуса, солнечно, ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске + 22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, переменная облачность, солнце, ветер северо-западный 9 м/с.

В Надыме +23 градуса, солнечно, ветер северо-западных направлений 4 м/с.

В Губкинском +22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +22 градуса, солнечно. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +24 градуса, солнечно, ветер западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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