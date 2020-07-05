Погода на Ямале 5 июля: солнечная погода
В воскресенье, 5 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +24 градуса, солнечно, ветер западный 3 м/с.
В Ноябрьске + 22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +21 градус, переменная облачность, солнце, ветер северо-западный 9 м/с.
В Надыме +23 градуса, солнечно, ветер северо-западных направлений 4 м/с.
В Губкинском +22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +22 градуса, солнечно, ветер северо-западный 6 м/с.
В Муравленко +22 градуса, солнечно. Ветер северо-западный 5 м/с.
В Лабытнанги +24 градуса, солнечно, ветер западный 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU