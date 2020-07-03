2020-07-03T18:06:09+03:00
Происшествия

Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину

Северянка дожидалась приговора под домашним арестом
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Фото: pixabay.comСуд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Тарко-Сале Пуровского района признана виновной в убийстве, доказательств для этого следователи Пуровского межрайонного следственного отдела собрали достаточно, постановил суд.

Кровопролитие случилось 19 марта 2020 года. Женщина выпивала в компании с 62-летним знакомым. Алкоголь не довел до добра: северянка стала избивать своего компаньона.

– Жестоко избила мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами в голову, грудную клетку и иные части тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, – сообщает следственное управление Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд признал женщину виновной в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину
«Хотел подарить девушке»: житель Муравленко украл корзину цветов с памятника ветеранам Великой Отечественной войны
«Без масок вход запрещен»: на Ямале усилили меры профилактики
В Новом Уренгое появится второй компьютерный томограф
Полицейские Ямала начнут поквартирный обход с понедельника
Надымское предприятие будут судить за сокрытие 84 миллионов рублей
«Печальная причальная»: набережная Салехарда потребовала ремонта
На Ямале снова запустили автобус по маршруту «Губкинский – Пурпе»
Ямальская молодежь участвует в форуме «Утро-2020» в онлайне
В Салехарде насмерть разбился мотоциклист
Более 20 ямальских фермеров претендуют на «Агростартап»
На железной дороге под Ноябрьском погиб молодой человек
На Ямале стартует единый государственный экзамен
Погода на Ямале 3 июля: ветреный и теплый день
Салехардцы выбрали символ нового логотипа города
Ямалец разбился насмерть в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
На Ямале слепой воронёнок Кар ищет дом
Ямальские единороссы предложили внести поправку о «дистанционке» в ТК РФ
Установлены виновные в массовом заражении вахтовиков в Тарко-Сале
Суд Тазовского района расторг фиктивный брак
Заполярный, Уренгойский или Пуровский? Ямальцы выбирают, как назвать мост
"Сувенир для гурманов": ямальский хамон из оленины будут изготавливать в Ноябрьске
Ямальцы лидировали по явке среди регионов УрФО на голосовании по поправкам в Конституции России
В Новом Уренгое сбили велосипедиста
«Народный суд над нигилистами»: самый большой ямальский торговый центр усилил масочный режим
Об итогах работы ямальского парламента
В Салехарде облагораживают деревья