Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину
Жительница Тарко-Сале Пуровского района признана виновной в убийстве, доказательств для этого следователи Пуровского межрайонного следственного отдела собрали достаточно, постановил суд.
Кровопролитие случилось 19 марта 2020 года. Женщина выпивала в компании с 62-летним знакомым. Алкоголь не довел до добра: северянка стала избивать своего компаньона.
– Жестоко избила мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами в голову, грудную клетку и иные части тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, – сообщает следственное управление Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа.
Суд признал женщину виновной в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU