Жительница Тарко-Сале забила до смерти мужчину

3 Июль 2020 2020-07-03T18:06:09+03:00

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Фото: pixabay.com

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Жительница Тарко-Сале Пуровского района признана виновной в убийстве, доказательств для этого следователи Пуровского межрайонного следственного отдела собрали достаточно, постановил суд.

Кровопролитие случилось 19 марта 2020 года. Женщина выпивала в компании с 62-летним знакомым. Алкоголь не довел до добра: северянка стала избивать своего компаньона.

– Жестоко избила мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами в голову, грудную клетку и иные части тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, – сообщает следственное управление Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд признал женщину виновной в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU