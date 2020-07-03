«Без масок вход запрещен»: на Ямале усилили меры профилактики

3 Июль 2020 2020-07-03T17:21:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Магазин вправе отказать в обслуживании покупателю, не надевшему маску. Посетителя могут даже не пустить в помещение, если он отказывается соблюдать меры профилактики, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Право руководителей торговых предприятий, спортивных объектов, предпринимателей «ограничить присутствие и обслуживание граждан, не соблюдающих масочный режим и социальное дистанцирование» закрепило постановление губернатора ЯНАО накануне, 2 июля.

Особое внимание новым правилам уделяют в Новом Уренгое, где фиксируют рост заболеваемости. За соблюдением масочного режима здесь следят общественники «Народного конроля», которые проверили более 60 предприятий. Рейды также проводят и сотрудники полиции, они выписывают протоколы и передают их в суд для вынесения решения.

Во время визита в газовую столицу заместитель губернатора Андрей Воронов проверил соблюдение масочного режима в аэропорту. Здесь запрещен вход без масок, на входе работает тепловизор, соблюдается социальная дистанция.

– В аэропорту не ограничиваются только соблюдением масочного режима, но также замеряют температуру пассажирам. Надеюсь, что те рекомендации, которые мы проговорили с руководством вокзала, будут приняты в работу. Очень важно сегодня, чтобы и работники, и граждане соблюдали масочный режим, – считает Андрей Воронов.

Кроме того, оперштаб региона обсудил развертывание мобильного пункта приема граждан, если это будет востребовано. Пока же на территории больничного комплекса установят оборудованную палатку для комфортного ожидания приема врачом новоуренгойцев, направленных на осмотр и госпитализацию. Такое поручение дал замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU