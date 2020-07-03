2020-07-03T17:00:52+03:00
Общество

В Новом Уренгое появится второй компьютерный томограф

Аппарат закупят в ближайшее время
Ирина Ромашкина
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Фото: www.yanao.ruФото: www.yanao.ru
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Компьютерный томограф в Новом Уренгое сейчас один, чтобы пройти необходимое обследование, жители газовой столицы вынуждены стоять в очереди. К тому же время отнимает и дезинфекция оборудования, ведь этим КТ пользуются и больные коронавирусом. На стройку новой новоуренгойской больницы на выездное совещание приезжал заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов 3 июля, в том числе, чтобы выяснить, как продвигаются дела с приобретением аппарата и есть ли какие-либо трудности.

– Существующий КТ работает и на пациентов с коронавирусной инфекцией, и на пациентов с другими заболеваниями. Поэтому работу аппарата мы вынуждены ограничивать по времени. Исследования проводятся круглосуточно, врачи находятся там постоянно,– рассказал заместитель директора регионального департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.

В госпитале дополнительно обеспечат кислородом 75 коек. Уже установлены отводящие трубопроводы, кольцевые краны. В целом строительство новой больницы идет по плану, материалами и техникой строители обеспечены. Каркас здания соорудят к 1 сентября. Завершить работы планируют до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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