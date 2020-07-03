2020-07-03T16:20:31+03:00
Экономика

Полицейские Ямала начнут поквартирный обход с понедельника

В регионе стартует операция «Мошенник»
Ирина Ромашкина
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С 6 июля по 30 сентября в каждом городе и населенном пункте региона полицейские будут ходить по домам жителей, чтобы лично разъяснять им о самых распространенных видах и способах обмана.С 6 июля по 30 сентября в каждом городе и населенном пункте региона полицейские будут ходить по домам жителей, чтобы лично разъяснять им о самых распространенных видах и способах обмана.Фото: Ольга Крыльцова
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Ямал по-прежнему лидирует в антирейтинге электронного мошенничества. С начала 2020 года в регионе зарегистрировано 1220 преступлений, это на 431 преступление больше, чем за первое полугодие 2019 года. С января по июнь 2020-го убыток ямальцев составил более 90 миллионов рублей.

Несмотря на многочисленные предостережения правоохранительных органов, северяне продолжают переводить свои деньги преступникам. Таких переводов «в карман» мошенникам с начала 2020 года ушло уже 414 – это на 212 преступлений больше, чем в прошлом году. В лидерах антирейтинга – новоуренгойцы, ноябряне, салехардцы, а также жители Надымского района.

В связи с неутешительной динамикой IT-преступлений, на Ямале стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». С 6 июля по 30 сентября в каждом городе и населенном пункте региона полицейские будут ходить по домам жителей, чтобы лично разъяснять им о самых распространенных видах и способах обмана.

– Во избежание мошеннических действий в отношении Вас полиция Ямала убедительно просит не вести телефонные разговоры с незнакомыми лицами, не сообщать им свои данные, номера счетов и банковских карт, не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Внимательно читайте смс-оповещения, никому не сообщайте смс-коды и пароли своих банковских карт, – обратилась к ямальцам полиция округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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