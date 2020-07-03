2020-07-03T15:52:24+03:00
Экономика

Надымское предприятие будут судить за сокрытие 84 миллионов рублей

Предприниматели утаили денежные средства от налоговиков
Ирина Ромашкина
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Обстоятельства экономического преступления выясняются. Фото: pixabay.comОбстоятельства экономического преступления выясняются. Фото: pixabay.com
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Компания «Магистраль» к концу 2019 года задолжала в бюджет страны более 200 миллионов рублей. Организация знала о том, что ей необходимо выплатить налоги, однако предприниматели утаили денежные средства от налоговиков.

– В городе Надым лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» осуществили сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 84 миллионов рублей, – передает суть дела Следком Ямала.

Преступление о сокрытии денежных средств в особо крупном размере раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговой службой. По факту правонарушения Следственный комитет ЯНАО возбудил уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам). Обстоятельства преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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