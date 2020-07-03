«Печальная причальная»: набережная Салехарда потребовала ремонта
Дорожная плитка на причальной набережной в Салехарде стала проваливаться под землю. Очевидцы опубликовали снимки в социальных сетях.
Горожане с сарказмом комментируют: «Печальная причальная». Дело в том, что речной вокзал в Салехарде был открыт пять лет назад, а сегодня под плиткой «пошел» грунт.
Под плиткой «пошел» грунт, видны неровности, местами плитка "подорвалась". Фото из городского паблика "Мы ♥ САЛЕХАРД"
Как пояснил департамент строительства, дорожное покрытие деформировалось из-за того, что в основании причальной стенки ниже проектных отметок отсыпки оказался слой слабонесущих грунтов. Причальную набережную ждет капитальный ремонт, ведется разработка проектной документации. Работы планируют завершить в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU