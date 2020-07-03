«Печальная причальная»: набережная Салехарда потребовала ремонта

3 Июль 2020 2020-07-03T15:23:02+03:00

Причальную набережную ждет капитальный ремонт, ведется разработка проектной документации. Фото из городского паблика "Мы ♥ САЛЕХАРД"

Речной вокзал Салехарда отремонтируют в 2021 году

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Дорожная плитка на причальной набережной в Салехарде стала проваливаться под землю. Очевидцы опубликовали снимки в социальных сетях.

Горожане с сарказмом комментируют: «Печальная причальная». Дело в том, что речной вокзал в Салехарде был открыт пять лет назад, а сегодня под плиткой «пошел» грунт.

Под плиткой «пошел» грунт, видны неровности, местами плитка "подорвалась". Фото из городского паблика "Мы ♥ САЛЕХАРД"

Как пояснил департамент строительства, дорожное покрытие деформировалось из-за того, что в основании причальной стенки ниже проектных отметок отсыпки оказался слой слабонесущих грунтов. Причальную набережную ждет капитальный ремонт, ведется разработка проектной документации. Работы планируют завершить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU