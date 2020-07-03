На Ямале снова запустили автобус по маршруту «Губкинский – Пурпе»

3 Июль 2020 2020-07-03T13:57:05+03:00

Теперь автобус будет работать и в выходные дни. Фото: dtidh.yanao.ru

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Востребованный на Ямале межмуниципальный автобусный маршрут №108 из Губкинского в поселок Пурпе возобновили с 1 июля. Теперь автобус будет работать и в выходные дни, сообщает «Ямалавтодор».

Этот маршрут ежедневно используют жители посёлка Пурпе и Пурпе-1 едут в Губкинский на работу или учебу, отметила первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

– Округом принято решение о субсидировании данного маршрута, стоимость разовой поездки осталась на привычном уровне – 70 рублей, а также на данном маршруте действуют льготы на проезд по единому социальному проездному билету, – сообщила она.

Перевозчик поставил на маршрут два автобуса, один действующий, второй – запасной. Оба транспортных средства с площадкой для людей с ОВЗ, внутри ведется видеонаблюдение. Кроме того, в расписание маршрута ввели изменения: теперь автобус будет ходить и в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU