Ямальская молодежь участвует в форуме «Утро-2020» в онлайне

3 Июль 2020 2020-07-03T12:17:49+03:00

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Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2020» стартовал сегодня, 3 июля. В том году молодые люди собрали площадки для обсуждения актуальных проблем в виртуальном пространстве.

Основная тема форума звучит так: талантливая молодежь – драйвер российской экономики и важный ресурс в достижении национальных целей. Ямальцы презентуют на «Утре» две площадки – «Урал Туристический» и «Урал Цифровой».

Лучших участников площадки «Урал Туристический» могут наградить поездкой на Ямал, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

– Мы не будем работать со всеми участниками только над контентом и авторскими турами по Ямалу. Планируется целая линейка туров по всем регионам Уральского федерального округа, – сообщил он.

Ребята расскажут о разработанных туристических продуктах, участников ждут образовательные сессии, а также встреча с со-основателем сервиса бронирования авторских туров «You travel me» Иваном Бортниковым. Руководит площадкой блогер, автор Всероссийской акции «Уютный туризм», автор книги «Лучшие selfie point России» Марина Холохолова.

«Урал Цифровой» соберет на воршоп. Здесь ребята будут создавать прототипы мобильных приложений и сервисов своих проектов и организаций. Руководитель площадки – сооснователь глобального технологического сообщества Rutech Анна Шолина. Спикеры: генеральный директор «Университет 2035» Василий Третьяков, основатель сообщества программистов Russian hackers Александр Малышев, программный директор Музей Плюс Анна Харитонова и другие.

Ямальская делегация принимает участие в количестве 80 человек. Они также представят собственные социально значимые проекты, ведь на «Утре» на конкурсе Росмолодежи можно выиграть грант до 1,5 миллионов рублей на реализацию своей креативной идеи. Защита пройдет 4-5 июля.

Всего на участие в форуме поступило более 2 000 заявок от молодых людей из 67 регионов России в возрасте от 14 до 35 лет. Участников ждет более 100 мероприятий в программе 12 тематических площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU