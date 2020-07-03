Погода на Ямале 3 июля: ветреный и теплый день

3 Июль 2020 2020-07-03T05:30:06+03:00

Воздух в регионе прогреется до +28 градусов

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В пятницу, 3 июля, в округе прогнозируют переменную облачность, местами дождь, на западе Ямала преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный до 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до +18…+23, местами до +28 градусов. Ночью будет +10…+15 градусов.

В Салехарде сегодня +19 градусов. Частично облачно, ветер юго-восточный 2-6 м/с.

В Лабытнанги +20 градусов, возможен дождь, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое до +1 градусов, возможна гроза, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В Губкинском до +22 градусов, без осадков, северо-восточный ветер 2 м/с.

В Ноябрьске днем ожидается +20 градусов, возможна гроза, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, облачно, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Надыме также до +21 градусов, преимущественно солнечно, ветер восточный 2 м/с.

В Тарко-Сале до +22 градуса, облачно, ветер северо-восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU