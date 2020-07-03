Более 20 ямальских фермеров претендуют на «Агростартап»

3 Июль 2020 2020-07-03T08:25:44+03:00

Предприниматели претендуют на гранты от 500 тысяч до 4,7 миллионов рублей

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Завершился прием заявок на участие в конкурсе на грант «Агростартап». Количество желающих получить грант возросло почти в два раза, сообщает правительство Ямала.

Грант предоставляется второй год в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). В 2019 году на участие заявилось 14 предпринимателей, сегодня же организаторам поступило 22 заявки. Причем 14 из них только планируют открыть свое дело.

Среди конкурсантов – предприниматели из Тазовского, Ямальского, Приуральского, Шурышкарского, Надымского районов и Салехарда. Бизнес-проекты представлены в разных отраслях агропромышленного комплекса – оленеводство, молочное животноводство и переработка молока, товарное рыборазведение, тепличное растениеводство и кролиководство. Предприниматели претендуют на гранты от 500 тысяч до 4,7 миллионов рублей.

– В общей сложности мы провели около 300 личных консультаций, в том числе и в дистанционном формате. Проекты принимали преимущественно по электронной почте, с каждым работали индивидуально, помогали исправить недочеты. Только после этого участники направляли нам оригиналы документов – мы постарались создать для них максимально комфортные условия во время действия ограничительных мер, – пояснила руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Щербина.

Конкурсная комиссия приступила к оценке проектов. Победителей объявят до 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU