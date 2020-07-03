2020-07-03T06:31:48+03:00
Общество

На Ямале стартует единый государственный экзамен

В регионе провели пять репетиций сдачи ЕГЭ
Ирина Ромашкина
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Ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, полагается премия 100 тысяч рублей. Фото: www.yanao.ruУченикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, полагается премия 100 тысяч рублей. Фото: www.yanao.ru
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Сегодня, 3 июля, в ЯНАО. Как и по всей стране, начинаются ЕГЭ: в первый день абитуриенты сдают экзамены по информатике, географии и литературе. В 2020 году ЕГЭ сдают более 3 300 школьников на 49 пунктах.

Как сообщает правительство Ямала, в связи с эпидемиологической обстановкой на всех пунктах сдачи экзаменов введены особые меры безопасности. В аудиториях обеззараживают воздух, а после каждого экзамена помещения продезинфицируют.

Принимающие экзамен специалисты и общественные наблюдатели используют медицинские маски и перчатки, средства защиты получит при входе каждый экзаменуемый. Кроме того, в помещениях ограничено количество абитуриентов – в одной аудитории сдают экзамен не более десяти ребят.

– В округе все готово, чтобы обеспечить безопасность во время проведения экзаменов: мы увеличили количество аудиторий, чтобы участники ЕГЭ могли соблюдать дистанцию, приобрели обеззараживали воздуха, средства индивидуальной защиты. Желаю нашим выпускникам удачи и результатов на 100 баллов, – пожелал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

По инициативе главы Ямала ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, полагается премия 100 тысяч рублей. Столько же получат их педагоги-наставники. Премия будет выплачиваться за каждый экзамен, сданный на высший балл.

Экзамен принимают 1794 педагога и 76 медиков, прошедшие теоретическую и практическую подготовку. По словам директора департамента образования округа Марины Кравец, в округе провели пять репетиций ЕГЭ.

– Это значит, что каждый организатор прошел полный цикл экзамена пять раз. Мы заверяем всех, что к проведению экзамена все готово, и не будет допущено технологических сбоев, – подчеркнула она.

ЕГЭ будет проводиться до конца июля. Предусмотрены резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, они смогут его сдать 3-8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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