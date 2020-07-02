Салехардцы выбрали символ нового логотипа города

2 Июль 2020 2020-07-02T16:23:04+03:00

Единственный город на Полярном круге выбирал логотип в честь своего 425-летия

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Администрация Салехарда подвела итоги опроса, в котором горожане выбирали новый символ для окружной столицы. В опросе поучаствовали почти 11 000 жителей.

– Жители отнеслись с большим интересом к опросу. В нашем центре ежедневно в нем принимали участие около 700-800 человек. Чаще всего выбирали именно лису. Таких было большинство, – отметил бригадир одного из центров проведения опроса Евгений Губин.

8 414 салехардцев проголосовало за то, чтобы на логотипе красовалась черная лисица – она же изображена на гербе города. 1 295 голосами поддержали логотип в переливах знаменитой стелы «66 параллель» - это изображение является визитной карточкой города, ведь Салехард – единственный город, который находится на Полярном круге. Яркий бубен шамана собрал 1 191 голосов, этот логотип отражает национальные мотивы местности и по праву занял третье место в рейтинге симпатий.

Логотип Салехарда к празднованию 425-летия города жители выбирали с 25 июня по 1 июля в 13 центрах проведения опроса. Выбранный логотип будет использоваться на брендированной продукции, посвященной юбилею города.

ИСТОЧНИК KP.RU