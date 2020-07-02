2020-07-02T14:22:50+03:00
Дом. Семья

На Ямале слепой воронёнок Кар ищет дом

Общественники помогают птице обрести заботливого хозяина
Ирина Ромашкина
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Кар не может есть самостоятельно, поэтому Надежда кормит его с руки. Фото: группа "ЧП Ямал" "ВКонтакте"Кар не может есть самостоятельно, поэтому Надежда кормит его с руки. Фото: группа "ЧП Ямал" "ВКонтакте"
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Северяне организуют помощь слепому птенцу. Воронёнка по кличке Кар нашли на улице в Муравленко, сейчас живет на балконе у местной жительницы Надежды Ющишиной.

Птица активная и ручная, но сам Кар есть не может – Надежда кормит его с руки. Птенец пытается взлететь, на балконе ему тесно, его опекуны опасаются, что Кар повредит крылья. По словам зооволонтера, в Муравленко нет специалиста, который исследовал бы состояние здоровья птицы. Надежда ищет орнитолога в Сургуте, чтобы отвезти Кара на осмотр. Если не получится отправить птенца на попутке, женщина повезет ворона к птичьему специалисту сама.

Надежда – волонтер общественной организации «Верное сердце», у нее дома целый зверинец, на передержке несколько животных. Северянка ищет заботливые руки, способные создать птице нормальные условия для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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