На Ямале слепой воронёнок Кар ищет дом
Северяне организуют помощь слепому птенцу. Воронёнка по кличке Кар нашли на улице в Муравленко, сейчас живет на балконе у местной жительницы Надежды Ющишиной.
Птица активная и ручная, но сам Кар есть не может – Надежда кормит его с руки. Птенец пытается взлететь, на балконе ему тесно, его опекуны опасаются, что Кар повредит крылья. По словам зооволонтера, в Муравленко нет специалиста, который исследовал бы состояние здоровья птицы. Надежда ищет орнитолога в Сургуте, чтобы отвезти Кара на осмотр. Если не получится отправить птенца на попутке, женщина повезет ворона к птичьему специалисту сама.
Надежда – волонтер общественной организации «Верное сердце», у нее дома целый зверинец, на передержке несколько животных. Северянка ищет заботливые руки, способные создать птице нормальные условия для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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