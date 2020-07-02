Ямальские единороссы предложили внести поправку о «дистанционке» в ТК РФ

2 Июль 2020 2020-07-02T13:15:45+03:00

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Определение работы на дому необходимо конкретизировать, считают члены партии «Единая Россия» в ЯНАО. Они предложили московским коллегам доработать поправку в Трудовой Кодекс о «дистанционной работе», где так же указать виды компенсаций для граждан, работающих дистанционно. В частности речь идет о возмещении затрат работника за использование собственной техники, интернета и сотовой связи, поясняет пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Фракция партии в Законодательном собрании Ямала предлагает закрепить в поправке формулировку «страховой случай» при условии работы удаленно. Кроме того, если работнику приходится во внерабочее время общаться с руководством, это время необходимо приравнять к сверхурочной деятельности, считают единороссы.

– На площадке фракции «Единая Россия» мы провели экспертное совещание по правкам в Трудовой кодекс РФ. Представители профсоюзов, органов исполнительной власти, омбудсмен и другие высказали одобрение принимаемым поправкам. Апрель-май показали их необходимость. Важно было не упустить момент и предусмотреть все особенности нашего региона в этом вопросе, труд ямальцев должен быть защищен, – считает депутат от «Единой России» в ямальском парламенте Игорь Герелишин.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании ЯНАО Виктор Казарин рассказал, что предложения и дополнения фракции Ямала по партийной линии направит в Москву, где идет подготовка к рассмотрению законопроекта в первом чтении. После юридического оформления, 21 июля поправки передадут на рассмотрение в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU